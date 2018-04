Rémi Gaillard, o Ivo Holanda francês

Brasileiro adora uma pegadinha. Basta ver os ares cults que ganharam Ivo Holanda e Ruth Ronso, eternizados pelas câmeras escondidas do Seu Silvio Santos. Ou mesmo o sucesso dos quadros do Pânico na TV, que às vezes beiram mais o grotesco do que o engraçado. Porém, é na internet que hoje está o grande rei das pegadinhas: o francês Rémi Gaillard. O humorista faz um grande sucesso no YouTube com trechos de seu programa no canal Eurovision. Sua característica principal é se fantasiar de personagens do mundo dos videogames e dos esportes e trazê-los para dentro do cenário urbano - vide a brincadeira de montar o jogo Pacman em um supermercado. É um humor popular, universal, que nunca tem falas. Mas que às vezes irrita, já que Rémi não tem lá muita noção do ridículo.