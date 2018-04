Remake de 'As Panteras' escala primeira atriz

Produtores do remake da série As Panteras já escalaram a primeira estrela do novo seriado. Annie Ilonzeh é a primeira de três protagonistas a serem escaladas.

A atriz, que já passou por séries como General Hospital e Melrose Place, deve interpretar Kate, uma ex-policial atlética e inteligente, mestre em artes marciais. É a mais séria das três personagens.

A informação foi divulgada pelo site Deadline Hollywood. Segundo a publicação, os papeis para Abby e Marisa ainda estão em aberto. A versão moderna do seriado que foi sucesso nos anos 70 deve ser rodado em Miami. Trata-se de uma co-produção entre a Sony e a produtora da atriz Drew Barrymore, que já viveu uma pantera no cinemas, em As Panteras (2000) e As Panteras Detonando(2003).

A série original, de Ivan Goff e Ben Roberts, trazia Farrah Fawcett, Kate Jackson e Jaclyn Smith nos papeis principais. Foi exibida nos Estados Unidos de 1976 a 1981. O remake ainda não tem data para estrear.