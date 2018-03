Relembre as melhores frases de Chaves

Morreu nesta sexta-feira, 28, o ator mexicano Roberto Bolaños, mais conhecido pelo personagem que interpretou por mais de 40 anos: Chaves. A notícia da morte de Bolanõs foi confirmada pela rede de TV Televisa, que produziu o seriado de mesmo nome e também Chapolin, ambos protagonizados por ele. O ator estava com 85 anos e enfrentava problemas respiratórios.

Neste ano, o seriado Chaves completou 30 anos de exibição no Brasil, conquistando um público de crianças e até adultos. A personagem do garoto pobre e atrapalhado fazia rir com situações improváveis e frases que marcaram gerações.

Relembre algumas das falas mais marcantes de Chaves:

"Tá bom, mais não se irrite."

"Ninguém tem paciência comigo."

"Foi sem querer querendo."

"Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé"

"Volta o cão arrependido com suas orelhas bem fartas, com o seu osso ruído e com o rabo estre as patas". (o verso é repetido 44 vezes.)

"Já chegou o disco voador!"

"Isso! Isso! Isso!"

"Ai que burro dá zero pra ele"

"As pessoas boas devem amar seus inimigos"

"Quem come tudo e não divide nada acaba com a barriga inchada."

"Eu prefiro morrer do que perder a vida."

"Eu nunca roubei e nunca vou roubar de novo."

Professor Girafales: "Chaves, como se chamam os animais que comem de tudo?

Chaves: "Ricos"

"Tudo eu! Tudo eu!"

"Pipipipipi"

"Sabe qual o animal que come com o rabo? Todos, porque eles não podem tirar o rabo para comer"

Professor Girafales: "Qual é o maior animal que vive sobre a terra?"

Chaves: Nhonho!"

"É eu queria plantar um pezinho de carambola, para que vire uma árvore de carambolas que dê milhões de carambolas, então eu vendo os milhões de carambolas e com o dinheiro que ganhar com as carambolas eu iria morar em uma outra vila onde não tenha ninguém que me bata…"

"O gato ou o Kiko?"

"Tudo por causa do Professor Linguiça"

Seu Madruga: "Quantos anos você tem, Chaves?"

Chaves: "Oito, por que?"

Seu Madruga: "É que eu não entendo como é que em tão pouco tempo se consegue ficar tão burro!"

Chaves: "Pro senhor demorou mais?"