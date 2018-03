Reinventar a educação Data estelar: Marte ingressa em Sagitário, Mercúrio e Urano estão em trígono; a Lua começa a minguar em Câncer. Enquanto isso, aqui na Terra a história de nossa humanidade é a do desenvolvimento das idéias e a determinação das pessoas de viver ou morrer por elas. Nossa humanidade sente e pressente o que lhe é desconhecido, acredita no que ainda não seja comprovado, busca a revelação daquilo que está oculto. A pergunta que resta é: se o progresso humano se deve a essa busca e fé, por que então o sistema educacional limita e constrange o livre espírito humano dentro de dogmas impossíveis de realizar? Este é o momento em que nossa humanidade deve refletir seriamente sobre os sistemas educacionais, porque não se pode desperdiçar nenhuma geração mais. O futuro chegou e as crianças da atualidade precisam de mais espaço e atenção. Áries 21/3 a 20/4 Permaneça sensível aos pedidos que as pessoas próximas fizerem, porém sem colocar-se na posição de obrigar-se a cumprir todos eles. É que muitos parecem pedidos, mas na verdade são caprichos que não merecem maior atenção. Touro 21/4 a 20/5 Julgar com severidade seus semelhantes é a melhor forma de garantir que o necessário amor definhe e desapareça. Os argumentos razoáveis que levam sua alma a criticar e julgar não são, com certeza, mais fortes do que os argumentos do amor. Gêmeos 21/5 a 20/6 Ainda que o estado de conflito seja estressante, será melhor aceitá-lo e elaborá-lo da forma mais sábia possível, de modo que produza a necessária criatividade que faz com que do conflito surja algo maior e melhor. Câncer 21/6 a 21/7 Conhecer não significa compreender. Você pode passar a vida com a alma debruçada sobre livros e estudos, mas mesmo assim nada compreender a respeito do que acontece. Compreender significa experimentar o acontecimento. Leão 22/7 a 22/8 O entusiasmo é a prova de que a divindade é um fato. Ou, por acaso, você achava que o entusiasmo poderia ser reduzido à química cerebral? Entusiasmo é o momento em que sua alma respira com o infinito Universo. Virgem 23/8 a 22/9 Sua alma sente que há um plano maior em andamento. Sua alma não sabe que plano seria esse, mas isso não diminui a sensação, nem tampouco a certeza de sua realidade. O passo seguinte é sintonizar-se com esse plano maior e misterioso. Libra 23/9 a 22/10 À medida que você se atrever a seguir em frente a despeito da insegurança, a vida mostrará sua capacidade de abençoar o caminho de quem deposita fé nos sonhos. Por isso, não valorize tanto a insegurança, dê mais valor ao sonho. Escorpião 23/10 a 21/11 Preserve o bom humor, faça isso a despeito de que o ambiente não esteja receptivo a esse ânimo. Este não é o momento em que sua alma deve ser compreendida, mas o de irradiar influência positiva num ambiente indiferente. Sagitário 22/11 a 21/12 Purifique seus pensamentos e sentimentos, tirando de seu interior qualquer vestígio de raiva. Você é do futuro pela própria natureza de seu signo. Por que, então, prenderia sua alma ao passado com raiva ou ressentimento? Capricórnio 22/12 a 20/1 Quando perceber que cometeu um erro, aceite imediatamente as conseqüências, sem deter-se a buscar justificativas. Melhor consertar logo o erro cometido, pois é de conserto em conserto que o mundo fica mais iluminado e virtuoso. Aquário 21/1 a 19/2 Sorte é você estar no lugar certo, na hora certa, sem ter planejado isso. Sorte é algo que simplesmente acontece, não pode ser programado. Sorte é você vivendo sua vida e se deparar com acontecimentos inesperados. Peixes 20/2 a 20/3 Impossível negar o que aconteceu! Porém, a alma é teimosa e não se desapega com facilidade do que pensava que devia ter acontecido, ainda argumenta justificativas. Por que não aceitar logo e tocar a bola para frente?