Rei Salomão

RIO DE JANEIRO - Carlão morrendo abraçado a uma mala de dinheiro em Pecado Capital; Dona Redonda explodindo em Saramandaia; Otávio e Charlô numa batalha de brioches em Guerra dos Sexos; Odete Roitman sendo alvejada em Vale Tudo. A lista das cinco cenas mais marcantes da telenovela brasileira se completa com Márcio Hayalla saindo de casa completamente nu, num ato político e franciscano de renúncia à fortuna do pai, Salomão, em O Astro. Frisson em 1978, quando só poderia ser ofuscada mesmo por um mistério da grandeza do "quem matou Salomão Hayalla", que tomaria conta do País alguns capítulos depois, a cena vai ser revisitada pelo diretor Mauro Mendonça Filho, logo no primeiro capítulo da nova O Astro, que estreia na terça, às 23 horas.

Mais do que um remake, uma "revisitação", ou seja, uma nova novela escrita a partir do original de Janete Clair por Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro, a produção de 60 capítulos comemora os 60 anos da telenovela brasileira. Agora, no lugar de Tony Ramos e Dionísio Azevedo, pai e filho originais, estão Tiago Fragoso e Daniel Filho, em participação especial, rara e, pelas cenas já vistas pelo Estado, vigorosa.

Não bastasse ser o diretor da O Astro original, Daniel - hoje mais dedicado ao cinema - foi o grande parceiro da fábrica de sucessos de Janete, assinando a direção das suas mais marcantes tramas, entre elas Véu de Noiva (1969), Irmãos Coragem (1970), Selva de Pedra (1972) e Pecado Capital (1975). "Ser ator, em novela, é um prazer que já há 20 anos eu não me permitia", confessa ele (leia entrevista ao lado), que integrou um elenco pela última vez em Rainha da Sucata, em 1990, e foi atender o convite do diretor-geral Roberto Talma.

Longe de ser uma falta de inspiração ou até mesmo o indicativo da falência do gênero, a releitura de obras notáveis da teledramaturgia é fundamental, acredita Daniel. Afinal, se textos teatrais e até roteiros de cinema são revisitados, por que não os das novelas?

A palavra aqui é revisitar, explica o diretor Mauro Mendonça Filho, não fazer remake, que seria a simples refilmagem - a diferença é que uma nova obra é criada a partir de uma ideia original, como Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari fizeram com Ti-Ti-Ti. Mas é claro que a sombra dos ícones do passado paira sobre o set.

Tiago Fragoso não esconde a reverência a Tony Ramos que, antes dele, foi o instável Márcio Hayalla, e admite que foi difícil refazer a cena em que o personagem renega a fortuna do pai. "Eu me preparei muito, porque a cena é praticamente um monólogo, tem duas páginas de texto - e eu lá, totalmente nu", detalha. "Não poderia parecer uma afronta ao pai, como se fosse pirraça."

A novela original teve 185 capítulos, então, pode-se esperar emoção nestes novos 60. "O horário, das 23 horas, também dá a possibilidade de mostrarmos a história de uma maneira mais adulta", garante Mauro.

A nudez apenas sugerida de Márcio Hayalla em 1978 - o corpo de Tony, no fim das contas, ficava encoberto por um vaso em primeiro plano - será um pouco mais pelada desta vez. E, ainda discípulo de São Francisco de Assis, o novo Márcio é outro. "Ele mudou bastante, talvez tenha perdido um pouco da ingenuidade original", adianta Tiago, que compôs o personagem com o Michael Corleone de Al Pacino na cabeça.

Gravada em quatro tomadas e, ao fim, aplaudida no estúdio entre fungadas de algumas senhoras figurantes mais emotivas, a cena foi planejada com cuidado por Tiago e Mauro - mas sem medo. "É igual maratona - se você começar a correr pensando que tem gente que morre nisso, você não corre", compara o ator. "O Maurinho me disse que a gente precisava de doçura, uma coisa quase santa. E no meu texto, eu só marquei uma fala, em que o Márcio diz: ‘Você acha que eu tenho de ser agradecido por tudo o que você me deu. Mas eu não tenho de ser agradecido por tudo o que você não me deu.’"

ENTREVISTA

Daniel Filho

Diretor da O Astro de 1977, ele agora é o lendário Salomão Hayalla

‘É UM TESOURO BRASILEIRO’

Imagino que o seu Salomão Hayalla seja bem diferente do criado por Dionísio Azevedo. Como compara os dois?

São bem diferentes. O de agora é mais ditatorial, gelado e, da maneira como está escrito, parece mais violento. O outro era passional e tinha um lado bonachão, algo que eu acho que tinha a ver com as características físicas do Dionísio. Além disso, o Salomão de antes era adorado pelo público - e eu desconfio que não vão gostar muito desse meu.

Como você, que foi tão importante no desenvolvimento da telenovela brasileira, acha que ela chega aos 60 anos?

Chega inteira, em pé, e pronta para ser revisitada e modernizada, com novos tons. Eu diria que a novela radiofônica que veio para a televisão é um tesouro brasileiro. Ali se desenvolveu um tipo de literatura brasileira, porque aperfeiçoamos o que era feito pelos mexicanos e cubanos, e quando saímos do tipo de história que eles costumavam fazer, adquirimos uma brasilidade que foi exportada para o mundo todo. Janete Clair, eu devo dizer, morreu insatisfeita com as críticas e a maneira como era tratada. Mas eu estou sendo tão requisitado para falar em estudos, que só posso achar que esse pensamento mudou, e hoje já se tem plena consciência da importância que a telenovela tem na formação do imaginário de boa parte da população brasileira.

A nova O Astro comemora os 60 anos da telenovela. Entre tantas, ela também seria a sua escolhida para uma homenagem como essa?

Qualquer novela da Janete seria uma boa escolha. E acho que pouca coisa não poderia ser revisitada - tanto é que várias já foram refeitas. A Janete foi uma autora fantástica de melodrama, e já usamos várias histórias criadas por ela como ponto de partida para novas novelas - Dancin’Days, por exemplo, tinha um dedinho de Janete, que havia feito A Prisioneira. E o folhetim tem muito a ver com o melodrama, ele precisa dos sofredores apaixonados e outros de seus elementos que, com certeza, merecem continuar sendo vistos por novos ângulos.