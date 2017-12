Refém do ibope de novelas, 'JN' cai para 24% O Jornal Nacional está longe de perder o posto de noticiário mais visto do País, mas seus números nunca foram tão modestos. O programa fechou o mês passado como o março de menor audiência de sua história na Grande São Paulo: a média foi de 24 pontos, segundo o Ibope. Caiu 2 pontos em relação a março de 2013 e não há muito a fazer. "Como sanduíche de duas novelas, ele depende essencialmente da audiência das novelas", atesta o diretor-geral da Globo, Carlos Henrique Schroder. E ambas estão abaixo das expectativas no momento. Além do Horizonte fechou março com 21 pontos e Em Família, com 29. Cada ponto corresponde a 65 mil domicílios.