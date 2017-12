Refém da tv ordinária Preparem-se senhoras e senhores, para três dias de programação ruim na TV paga - e muito bem paga - de todas as bandeiras. Começou na sexta-feira com uma enxurrada de repetições em canais normalmente preocupados com qualidade, como o History e o National Geographic. Tome bomba: quatro horas com a chatíssima versão comportada dos Simpsons, na Fox, e inacreditáveis atrações como Josie e as Gatinhas, na Universal, mais o líder das reprises, A Múmia, no TNT . Ontem a despreocupação com a expectativa do cliente continuou: os gozadores que cuidam (cuidam?) da programação mandaram bala, preservando na grade todas as porcarias da véspera e acrescentando outras, como Titanic, A Praia, Rambo, O Retorno da Múmia e Waterworld, malditos sejam. Hoje, amanhã, terça e quarta-feira, a barra segue pesada, a não ser para quem gosta de filmes como Menino Cálcio - Um Lutador Duro na Queda (TNT, 18 horas) ou Um Maluco no Golfe ( Universal, 23h30). A boa notícia é que entre os dias 11 e 27 vão estrear 17 novas temporadas e séries inéditas (leia ao lado), a maior parte delas no canal AXN, para onde migraram todos os C.S.I. Entre as novidades um pitéu: Dirty Sex Money (AXN, 20h às terças-feiras) com elenco de superprodução, a começar por Donald Sutherland e passando por figuraças tipo Billy Baldwin e Jill Clayburgh. Ah, sim. Em Las Vegas (AXN, 20h, quartas-feiras) o super-cassino Montecito agora é dirigido por Tom Selleck, o velho Magnum. James Caan saiu fora definitivamente. O leitor Carlos Eduardo Pires, de São Paulo, diz que a propaganda institucional dos canais pagos contra a legislação federal sobre o setor em avaliação no Congresso, erra e acerta ao mesmo tempo: "...acerta quando defende a liberdade de expressão, mas erra feio quando diz que o assinante escolhe o que quer ver - eu nunca fui pesquisado ou ouvido pela operadora que contrato." Opinião semelhante tem a engenheira Heloisa Meireles, de Campinas: "... faz pelo menos dois anos que tento saber qual foi o critério adotado para que o sinal da CNN em espanhol tenha sido suprimido. Só recebo respostas idiotas." Pois é isso.