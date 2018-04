RedeTV! adere à dramaturgia por meio de produção independente

Entre os canais interessados em realizar rodadas de negócios com produtoras independentes durante o RioContentMarket, evento que reúne executivos de todos os segmentos do audiovisual, no Rio, está a RedeTV! O canal tem interesse em investir em dramaturgia, mirando a coprodução de séries de ficção com episódios de meia hora para adultos. Para a audiência masculina, o foco são séries de comédia e ação. Para elas, a preferência foca a faixa acima dos 40 anos, com dramas femininos.

A parceria de canais de TV com produtoras independentes se estabeleceu e se expandiu graças à TV paga, com ênfase para os últimos quatro anos, quando passou a valer a lei que exige cotas de produção nacional no horário nobre. As leis de incentivo foram se estendendo a brechas que passaram a permitir seu uso também por canais abertos. Todo esse contexto favorece o pagamento da conta para quem produz e para quem exibe. Não é por outro motivo que a Record fechou as portas de seu complexo cenográfico no Rio, o Recnov, e entregou toda a produção de teledramaturgia, incluindo as novelas, à produtora Casablanca.

Na Band, a coprodução também tem sido praxe, e não apenas em programas de formatos estrangeiros. Só para o semestre que vem aí, tem História Não Escrita, que ocupará Dan Stulbach após o fim do CQC, e O Preço, série sobre a onda de sequestros no Rio nos anos 1990 – ambas da Cine Group, com incentivo fiscal da Ancine. Da Galáxia, a Band exibirá a série animada O Homem Cueca, feita com verba do Fundo Setorial do Audiovisual.

Algo em comum. Xuxa e Lady Kate formam uma dupla caipira cheia de gracinhas no programa da loira que vai ao ar hoje, pela Record. Será a primeira cena de Katiuscia Canoro após sua saída da Globo, onde fez o Zorra Total e o Zorra, já reformado. No ar às 22h30.