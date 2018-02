Redes de TV desconhecidas geram interesse com indicações ao Emmy

Com 104 indicações ao Emmy, a TV a cabo HBO mais uma vez desbancou as redes rivais em matéria de indicações aos prêmios mais importantes da televisão, mas várias indicações dadas a redes menos conhecidas geraram grande interesse em Hollywood.

A ReelzChannel, que exibe principalmente longas-metragens e programas originais sobre filmes de Hollywood, assumiu um risco grande quando pôs no ar em abril a controversa minissérie de TV "The Kennedys", mas a iniciativa rendeu frutos em termos de audiência e indicações ao Emmy.

A rede recebeu dez das indicações altamente cobiçadas -- as primeiras de sua história -- incluindo uma na categoria de melhor minissérie ou filme e duas na categoria de melhor ator, para Greg Kinnear e Barry Pepper.

Depois que o drama sobre futebol americano "Friday Night Lights" saiu da NBC, a operadora de TV via satélite DirecTV pôs o programa em sua rede Audience Network de programas originais. Foi recompensada com quatro indicações ao Emmy, uma na categoria mais importante -- melhor seriado dramático de TV -- uma para Kyle Chandler como melhor ator dramático e outra para Connie Britton como melhor atriz dramática.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também a rede Starz ganhou nove indicações, por "Pillars of the Earth", "Spartacus: Gods of the Arena" e "Camelot".

As indicações destacam uma tendência na televisão: os dramas, que nos anos recentes geralmente têm atraído públicos mais estreitos, vêm sendo substituídos na TV aberta por reality shows e programas de competições voltados a um público mais amplo.

NICHO DE MERCADO

Emissoras como ReelzChannel ou Audience Network, com menos espectadores, podem pegar os dramas de alta qualidade e usá-los para atrair novos públicos.

"Estamos vendo na TV a cabo um ponto de vista forte que é extremamente original. A TV a cabo tem uma audiência muito específica. É principalmente um mercado de nicho", disse John Shaffner, presidente da Academia de Artes e Ciências da Televisão.

A Audience Network é um pouco diferente. Como o canal pertence à DirecTV, paga por seus assinantes, seu objetivo não é tanto atrair novos espectadores quanto conservar os que já tem, disse Patty Ishimoto, gerente geral de entretenimento original da Patty Ishimoto.

Mesmo assim, disse ela, a investida em programação original e dramas de alta qualidade -- a Audience Network comprou recentemente o seriado "Damages", com Glenn Close -- vem dando bons frutos.

É claro que as indicações dadas à ReelzChannel, Audience Network e Starz são poucas em comparação com a poderosa HBO, com suas produções caras como "Boardwalk Empire" e "Mildred Pierce", este o programa com o maior número de indicações ao Emmy.

A CBS levou 50 indicações, o segundo maior número. A NBC teve 46, a Fox, 42, e a ABC, 40.

Mas alguns anos apenas atrás as mesmas coisas eram ditas sobre a rede a cabo AMC, e hoje, depois de muitos Emmys ganhos por "Mad Men" e "Breaking Bad", ela é vista como uma das paradas chaves dos controles remotos das TVs quando o telespectador procura dramas de qualidade.