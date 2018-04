Rede NBC anuncia que trará de volta a série 'Will & Grace'

John Koblin, The New York Times

A NBC anunciou na quarta-feira, 18, que está trazendo de volta sua aplaudida comédia Will & Grace, em 10 episódios na temporada de 2017-18 na televisão.

Os atores originais da série - Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally - estarão todos presentes, assim como o diretor, James Burrows, e os criadores da comédia, Max Mutchnick e David Kohan.

A TV vem passando por uma febre de nostalgia dos anos 90 e 2000, e Will & Grace não é o primeiro programa a retornar para a telinha. O revival de Full House da Netflix, intitulado agora Fuller House já foi exibido em duas temporadas. O serviço de streaming trouxe também de volta Gilmore Girls em novembro. A Fox reprisou Arquivo X com seu elenco original, e no ano passado foi um sucesso da rede. Twin Peaks retornará em maio, com muitos dos integrantes do cast original.

Will & Grace, série exibida de 1998 a 2006, foi um sucesso e um dos programas preferidos pela crítica - cada um dos atores principais do elenco conquistou um Emmy por sua atuação e a série ganhou o Emmy de melhor comédia em sua segunda temporada.

Entre as quatro grandes redes de TV, a NBC teve o ano mais bem-sucedido junto ao público mais importante para os anunciantes: os adultos até 50 anos. Mas ela ainda está no meio da adaptação da sua seleção de comédias e Will & Grace poderá representar um grande impulso à emissora, quando a série terminar na próxima temporada.

Robert Greenblatt, “chairman” da NBC Entertainment, disse num comunicado que: “esta série pioneira sob todos os aspectos, tratando desde os direitos dos gays a comentários de caráter social e político - tudo disfarçado em um trem de alta velocidade de cultura pop espirituosa -está voltando para o lugar quer lhe pertence”.