Rede Globo nega que atriz Mara Manzam esteja com câncer

A assessoria de imprensa da rede Globo negou nesta sexta-feira, 28, que a atriz Mara Manzan, que interpreta Amara na novela Duas Caras, esteja com câncer de pulmão. Segundo um jornal carioca, a atriz seria operada no próximo dia 16 de abril de um câncer no pulmão, pelo Dr. Drauzio Varella. A emissora afirmou ao estadao.com.br que Mara passaria por exames nesta sexta, e seja qual for o resultado, continuará na novela de Aguinaldo Silva, cujas gravações terminam em 25 de maio. No começo do mês, Mara havia divulgado a descoberta de nódulos nos pulmões.Mara, de 55 anos, já foi submetida a uma cirurgia para retirada de um câncer no útero quando filmava a minissérie Hilda Furacão, em 1998, e no ano passado teve duas pneumonias. (Com Marina Ramos, do estadao.com.br)