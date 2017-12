Rede dos EUA anuncia reality show 'O Aprendiz Celebridade'

A rede de televisão NBC, dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira, 19, o elenco de seu novo reality show, "O Aprendiz Celebridade", que incluirá o ator Stephen Baldwin e o músico Gene Simmons, do grupo Kiss. Explicando sua participação, Simmons, que já tem uma série de "reality" pessoal, diz que "meu negócio é Gene Simmons", e portanto fazer "O Aprendiz" pode ajudá-lo a promover outros eventos. "Tudo ajuda em tudo". Outros participantes facilmente reconhecíveis incluem a ex-medalhista olímpica Nadia Comaneci e o campeão de boxe Lennox Lewis. Outras celebridades, no entanto, não são tão célebres assim, como Marilu Henner, atriz mais conhecida pelo seriado cômico "Taxi", de 25 anos atrás, e uma coelhinha da Playboy. Os 14 concorrentes não estarão buscando um emprego na empresa de Donald Trump, como os participantes anônimos da versão americana de "O Aprendiz", mas competirão para levantar dinheiro para seus programas assistenciais preferidos. O ganhador receberá uma doação extra de US$ 250.000. O desempenho dos candidatos será julgado por uma diretoria presidida por Trump.