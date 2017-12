Rede de TV americana NBC vende US$1 bilhão em comerciais para a Olimpíada do Rio 2016

NOVA YORK - A rede de televisão norte-americana NBC, uma unidade de Comcast Corp, disse ter vendido US$ 1 bilhão em comerciais para a Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016, e se prepara para a ocasião rara de poder transmitir algumas das competições mais importantes ao vivo no horário nobre.

Em um comunicado, a NBC informou nesta terça-feira, 29, que os Jogos, que começam no dia 5 de agosto, prometem gerar a maior venda de comerciais de Olimpíada em toda a história. A cifra inclui a venda de comerciais na TV tradicional, a cabo e digital, segundo a empresa.

"Superamos a marca de US$ 1 bilhão quatro meses antes de Londres (que sediou a Olimpíada de 2012)", disse Seth Winter, vice-presidente executivo de venda de comerciais da NBC Sports, em um comunicado.

Devido à pouca diferença de fuso horário entre o Brasil e os EUA, os Jogos do Rio terão mais competições que podem ser assistidas ao vivo pelos norte-americanos ao longo de 17 noites consecutivas em agosto, como as de atletismo e natação, do que as da capital inglesa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os anunciantes dos EUA já adquiriram parte dos intervalos, mas ainda há alguns horários disponíveis no principal canal da NBC e em alguns canais a cabo, de acordo com a emissora.

A rede ainda não revelou seus planos de transmissão por streaming pela Internet, mas disse que a venda de comerciais para a mídia digital vai bem. A transmissão de eventos ao vivo por streaming na Olimpíada de Inverno de 2014 em Sochi rendeu dezenas de milhões de dólares em comerciais.