Rede ABC confia que cerimônia do Oscar vai ao ar como de costume A rede ABC, da Disney, disse na terça-feira que confia que a cerimônia da entrega dos Oscar será transmitida ao vivo por ela em 24 de fevereiro, conforme o planejado, apesar da greve dos roteiristas de Hollywood, e que não vê necessidade de oferecer aos anunciantes compensações por uma possível audiência abaixo da prevista. Os executivos da rede desmentiram relatos de que ela estaria discutindo com representantes dos anunciantes o que fazer no caso de a greve dos roteiristas tornar obrigatórias modificações na transmissão da cerimônia do Oscar, prevista para durar três horas. "A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas está decidida a fazer a cerimônia, e não preparamos planos de contingência para os anunciantes", disse uma porta-voz da ABC. No mês passado o Sindicato dos Roteiristas dos EUA (WGA) ameaçou fazer piquete na cerimônia anual de premiações, levantando a possibilidade de a elite de Hollywood deixar de participar do evento, para assinalar seu apoio aos roteiristas em greve. Na segunda-feira foi anunciado o cancelamento do evento televisivo habitual da entrega dos Globos de Ouro, devido ao boicote previsto de apresentadores e indicados aos prêmios. Em lugar da cerimônia glamurosa habitual com mais de três horas de duração, haverá uma coletiva de imprensa de uma hora neste domingo, que será coberta ao vivo pela NBC. Prevendo uma queda de audiência, a NBC na terça-feira estava oferecendo a alguns anunciantes uma devolução do que pagaram. A ABC disse que, devido à maneira como são vendidos os anúncios para a cerimônia do Oscar, ela não corre o risco de perder receita publicitária se os Academy Awards forem atingidos pela greve. Embora a ABC vá transmitir a cerimônia, o evento é escrito e produzido pela Academia, que é sua proprietária e que será a responsável por buscar um acordo especial com o WGA para que a cerimônia possa ser realizada com a ajuda de roteiristas sindicalizados. Uma representante da Academia, Leslie Unger, se negou a informar se os produtores do Oscar vão buscar fechar tal acordo, como foi feito na segunda-feira com o Critics Choice Awards, um evento de peso menor que o Oscar. Ela disse que o trabalho de redação do roteiro e produção da cerimônia geralmente não começa até após o anúncio dos indicados ao Oscar, que este ano terá lugar em 22 de janeiro.