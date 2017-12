Red Hot contra 'Californication' Os integrantes da banda Red Hot Chilli Peppers acreditam que o título Californication pertence a eles e não pode ser usado na série protagonizada por David Duchovny. A banda lançou, em 1999, um álbum com esse nome, mas a invenção de "californication" não é mérito de Anthony Kiedis e companhia. Na época do lançamento do álbum, Kiedis afirmou que o título não era uma fusão das palavras Califórnia e fornication. Na verdade, o termo "californication" existe e foi usado nos EUA, nos anos 1960/1970, para nomear o fenômeno de migração para o oeste americano. E vale lembrar que Hank Moody, personagem de Duchovny na série, deixa Nova York para morar em Los Angeles. Seja como for, a banda entrou com processo contra o uso da expressão. Os defensores da série condenam o ato dos Red Hot Chilli Peppers e ainda questionam por que eles esperaram a série fazer sucesso para processar a equipe. Essa é uma boa pergunta!