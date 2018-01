Recursos do make up auxiliam passagem de 7 anos na minissérie 'Justiça'

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 18 Junho 2016 | 03h00

Com um enredo que cobre um período de sete anos, a próxima minissérie da Globo, Justiça, demandou esforço extraordinário da equipe de maquiagem, para diferenciar os personagens entre 2009 e 2016. De Manuela Dias, com direção de José Luiz Villamarim, a história apresenta quatro histórias que caminham independentemente, mas que se cruzam em algum ponto. São quatro crimes que levaram condenados à prisão por sete anos. A minissérie trafega entre passado e presente, sem se prender a uma narrativa cronológica.

No trabalho de caracterização, isso rendeu a Luíza Arraes um corte de cabelos moderno, com os fios acima dos ombros, para a fase contemporânea. Para gravar cenas do passado, ela usará um aplique que alonga os cabelos. A franja, que marca sua fase mais adolescente, ganha novo penteado nos dias atuais. Cauã Reymond fica grisalho e passa a usar óculos após a passagem de tempo. Leandra Leal aparece mais “montada” que os demais atores, com direito a esmalte forte nas unhas. Vicente e Fátima, personagens de Jesuíta Barbosa e Adriana Esteves, cumpriram penas e a conta da prisão virá estampada no visual dos dois, dando a ela até manchas no rosto. Elisa, personagem de Débora Bloch, será envelhecida pela dor de ter perdido uma filha assassinada. E Douglas, policial vivido por Enrique Dias, será castigado por alguma calvície, fruto da desilusão amorosa que acomete seu destino.

A ordem no set foi desconstruir. E como Villamarim quer que tudo seja muito crível, o trabalho maior foi buscar essa crueza no make up.

E a terra se abriu. O ‘momento Mar Vermelho’, ápice dos efeitos especiais, nesta 2ª temporada de Os Dez Mandamentos, começa nesta segunda, 20, na Record. É quando a terra se abre e a cratera traga vários rebeldes que continuam a desafiar Moisés, provocando a ira de Deus.