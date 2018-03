Record vai anunciar contratação de Xuxa no dia 5 de março

A Rede Record e Xuxa Meneghel vão anunciar na próxima quinta-feira, 5, o destino da apresentadora para os próximos meses. Em nota divulgada à imprensa nesta quinta, 26, a emissora convocou uma coletiva para a próxima semana, com a presença de Xuxa.

De acordo com a nota, "será um momento marcante da televisão brasileira e para a história da Record que investe intensamente em inovação e qualidade".

Desde o início do mês, a Record já conta com Xuxa como parte de sua equipe, como noticiou o Estado. Em uma coletiva no dia 5 de fevereiro, o superintendente artístico e de programação da Rede Record, Paulo Franco, disse que só faltava Xuxa assinar o contrato, mas estaria tudo certo.