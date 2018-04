Record troca os bíblicos pela aventura nas montanhas

Marcelo Adnet recebe os toques finais para virar o personagem Militante Revoltado, que volta na 4ª temporada de Tá no Ar: a TV na TV. Já entre os novos esquetes, o Invadindo a Intimidade entrará sem pedir licença na vida de celebridades. Estreia dia 24.

Na contramão da safra de produções bíblicas, a Record TV estreia nesta quarta (4), às 22h45, a série Sem Volta, uma coprodução da emissora com a Panorâmica Comunicação e com a Chatrone. A trama é bastante ousada e mescla elementos de dois grandes sucessos da TV americana: as séries Lost e The Walking Dead. O enredo acompanha a jornada de 11 montanhistas, que partem numa escalada por um dos picos mais altos do mundo. Durante a expedição, acidentes naturais aliados a uma sequência de falhas técnicas coloca a vida de todos em risco. Ao longo dos 13 episódios, alguns personagens morrerão. No capítulo de quinta (5), Yórdi (Sílvio Guindane) quebra a perna, Sapo (Gustavo Leão) desaparece e João (Heitor Martinez) cai de um precipício.

Nova temporada. Cidade dos Homens estreia somente no dia 17, mas a partir de amanhã (3) os quatro episódios que compõem a nova temporada estarão disponíveis na Globo Play. Os autores encerram a trama com um gancho para uma nova temporada.

Tá no Ar. Angélica, Regina Duarte e Lulu Santos participam da nova temporada do Tá No Ar, que estreia dia 24, na Globo. Além das participações, novos esquetes serão integradas ao humorístico, como o Invadindo a Intimidade, que, como o título sugere, entra sem pedir licença na vida de celebridades e as surpreende em situações inesperadas e bizarras.

Hebe. O público poderá matar as saudades de Hebe Camargo a partir desta quinta (5), quando A Praça É Nossa, do SBT, exibirá reprises de esquetes que marcaram o humorístico, como os quadros de Golias, Velha Surda e Vera Verão. As participações de Jô Soares e de Agnaldo Rayol também serão reexibidas ao longo deste mês.

Vivo. TV Rá Tim Bum! entrou para o catálogo de canais HD da Vivo. Até março, mês que o canal lança sua nova grade e identidade visual, outras operadoras devem abrir seu sinal em alta definição.

Universal. The Librarians terá a terceira temporada exibida pelo Canal Universal a partir do dia 14, às 16h30. As duas primeiras temporadas podem ser revistas por meio da plataforma Universal Play.