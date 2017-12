Record terceiriza sua ficção por longo prazo

Mundão digital. Ernesto Paglia cumprimenta Ítalo Rocha Gomes, 8 anos, que nasceu sem a mão direita e recebeu uma prótese criada em impressora 3D. É obra da equipe da Garagem, parceria da nova série do Fantástico: Fablab, Faça Você Mesmo aborda movimento nascido nos EUA que usa recursos digitais para solucionar problemas. Estreia domingo.

A RedeTV! terá de indenizar a Band em R$ 1,2 milhão, por determinação da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O motivo é uma campanha publicitária de abril de 2004, promovida pela RedeTV! que desqualificava a Band.

A Band alega ter sido vítima de propaganda enganosa da concorrência, por meio de anúncios em jornais em que a RedeTV! adulterava números do Ibope para assegurar que tinha audiência superior à da Band.

A sentença reconheceu que os dados do Ibope foram adulterados e condenou a RedeTV! a se abster de utilizar o nome ou a marca da Bandeirantes e a pagar indenização por dano material, no valor de R$ 740.141,28, mais dano moral no montante de R$ 1 milhão. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reformou parcialmente a sentença, apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 500 mil.

O jurídico da Band tem se ocupado também de outras pendengas antigas, como a quebra contratual de Danilo Gentili, que deixou a emissora no fim de 2013.

A propósito, Gentili volta ao ar pelo SBT nesta segunda-feira, 7, com novo cenário e uma boa entrevistada: Luciana Gimenez.

André Henning teve seu contrato com o canal Esporte Interativo renovado em boas bases, por 5 anos. Um novo programa, ainda sem nome, está reservado a ele.

A ESPN lança na terça, 8, Dia Internacional da Mulher, o ESPN W, um portal na internet disposto a contemplar o olhar feminino sobre o esporte de modo geral, valorizando suas profissionais e atletas e comentaristas.

Zeca Camargo foi até as cercanias do rio São Francisco, em Alagoas e Sergipe, para mapear culinária, hábitos e obras de artesãos. Faz parte da promoção da Globo para a nova novela das 9. No ar a partir de amanhã, no É de casa.