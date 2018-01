Record prepara um 'show' para a assinatura de Xuxa

(Atualizada às 16h51) A Record abrigou cerca de 200 fãs no estúdio preparado para receber Xuxa e a imprensa nesta quinta-feira, 5. A emissora celebra a assinatura do contrato de três anos com a apresentadora e fez disso um show, com direito a transmissão direta desde a chegada do jatinho da apresentadora ao Aeroporto atá sua chegada à sede da Record, na Barra Funda.

Em tom de torcida, os fãs cantam hits da apresentadora. O coro entoava gritos como ‘Xuxa, eu te amo’ e ‘Chupa, Rede Globo’. No grupo, homens e mulheres entre 20 e 40 anos, geração que cresceu vendo os programas de Xuxa. O grupo veio de ônibus do Rio, custeado pela própria Record. Agendada para 14h30, a coletiva atrasou duas horas.

"Um namoro que durou um ano e meio, dois", disse a apresentadora, na chegada ao estúdio, ao lado do vice presidente da Record, Marcello Silva, sobre a negociação com a emissora. "Fui muito feliz na Manchete, fui muito, muito, feliz na Globo e tenho certeza que eu vou ser muito feliz aqui."