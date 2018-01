Record prepara 'Dez Mandamentos, o Musical' com 26 atores

Ostentação. Com colunas, sancas, pé-direito baixo, piscina, churrasqueira, aquário no meio da sala e muito dourado, a casa alugada pela Globo para servir de cenário ao deputado Moacir, personagem de Marcos Caruso em Chapa Quente, fica na Barra da Tijuca. E endossa o gosto duvidoso do pai de Marlene (Ingrid Guimarães). No ar nesta quinta.

O ‘Estúdio i’, da GloboNews, está em obras para estrear repaginado no dia 13 de junho. É por isso que o programa tem sido apresentado do mesmo estúdio onde são feitos os telejornais do canal.

Pilotado por Maria Beltrão, o programa virá com aproveitamento de todo o seu espaço, em alcance de 360 graus: paredes antirruído, cabeamento, caixas de iluminação e mesa de luz farão parte da cenografia.

E um telão, mais quatro monitores de TV prometem valorizar a exposição da participação dos internautas nas redes sociais durante o programa.

Mais de 50 demissões – e não necessariamente cortes – são aguardadadas na Empresa Brasileira de Comunicações, a EBC, que abrange a TV Brasil, antes que a semana termine. Não se sabe quantas dessas vagas serão reocupadas por novas escolhas de Laerte Rímoli, diretor-presidente nomeado pelo governo Temer.

O ‘Masterchef Brasil’ continua liderando, com folga, o ranking do Kantar Ibope sobre TV no Twitter. Na semana passada, o programa da Band somou 9,9 milhões de impressões. O 2.º lugar, ocupado pelo Superstar, da Globo, ficou com 2,2 milhões de impactos.

‘Marco Polo’, série original da Netflix, estreia sua 2.ª temporada no dia 10 de julho, no mundo todo.

E ‘O Começo da Vida’, documentário da Maria Farinha Filmes, que ressalta a importância do início da vida e a valorização do desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança, será lançado mundialmente no Netflix , iTunes e Google Play na quarta-feira, dia 1.º.

Apoiado pelo Unicef, 'O Começo da Vida' ouve pais e mães, anônimos ou não – como Gisele Bündchen – e especialistas no Brasil, Argentina, Canadá, França, China, Itália, Quênia e Estados Unidos. A direção é de Estela Renner.

29 pontos

foi o saldo de audiência da novela das 6, ‘Êta Mundo Bom!’ na semana passada toda, em São Paulo, recorde semanal do folhetim de Walcyr Carrasco na região

“Não sei falar nem português, vou falar inglês? Mas, se eu falar bem o português, vou ter que baixar o preço”

Erick Jacquin EM ‘O MUNDO DE JACQUIN’, NA FOX LIFE