Record na corrida por merchandising social Até em merchandising social nas novelas a Record quer bater a Globo. Em sua próxima trama, Caminhos do Coração, que estréia em agosto, uma das temáticas será sobre as dificuldades de quem vive em uma cadeira de rodas. Na novela, André Segatti viverá Ernesto, um policial que acabará paraplégico após ser atingido em um tiroteio. As dificuldades de movimentação, de trabalhar e até o preconceito da sociedade serão abordados.