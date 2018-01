Record leva Moisés a 23 países, incluindo Estados Unidos

Se nos cinemas Os Dez Mandamentos teve mais ingresso vendido do que gente ocupando as salas, na TV, o título continua fazendo jus ao caráter de blockbuster. A novela já foi vendida para 23 países, incluindo a Univisión, maior rede hispânica dos Estados Unidos, que dará espaço a Moisés a partir de setembro, pelo canal Unimás. O folhetim estreia hoje em Porto Rico e sua 2ª temporada chega ao Japão amanhã. Na Argentina, é a novela de maior audiência da vez, pela Telefe, tendo chegado a 20 pontos. No Chile, pela TVN, abocanha 15. É líder na TV paga em Portugal, Cabo Verde e Angola. Vendida para Paraguai (Telefuturo) e Uruguai (Rede Saeta), já é vista na Polônia, Costa Rica e República Dominicana.

Nos bastidores. Lázaro Ramos está no Ofício em Cena que a GloboNews exibe amanhã, às 23h30. O ator se emocionou ao encontrar na plateia o angolano Ari Alfredo (foto), que em 2006, ostenanto bigodinho loiro como Foguinho (personagem de Lázaro na novela Cobras & Lagartos) correu atrás dele no Aeroporto de Angola. A cena não está na edição.

O Esporte Interativo celebra o fato de EI Plus, seu aplicativo de esportes, de vídeo, ser o mais assistido do País no gênero, ultrapassando as grifes SporTV e ESPN. O resultado vem dos dados consolidados pela Conscore no 1º trimestre do ano.

No período, o EI PLus levou aos consumidores cenas da Liga dos Campeões, ao vivo.

Uma volta ao mundo em 30 dias, com postagem de textos, fotos e vídeos na web: esta é a missão iniciada ontem pelo escritor e viajante José Antonio Ramalho. O desafio partiu do PayPal do Brasil e pede que todas as despesas sejam pagas pelo sistema de pagamento eletrônico.

O resultado estará no seu blog (http://ramalho.com.br/vm2016).

Bruna Louise, humorista recentemente contratada pelo Multishow, apresenta evento da firma hoje. No Encontro de Mídias promovido pela Globosat, em São Paulo, ela mostra aos profissionais do mercado publicitário o aplicativo Humor Multishow.

O Philos, nicho premium da Globosat na web, está investindo em outras plataformas. A grife começou a produzir vídeos curtos para o Youtube com temas que abrangem o acervo do canal on demand, como arte, ciência, história, atualidades, música, e culturas.

Os vídeos são atualizados todas as terças-feiras, às 11h, em youtube.com.br/canalphilos.

'Êta Mundo Bom!’ acumulou em abril (até o dia 28) 28 pontos – 3 a mais que seu mês de estreia, em janeiro, no Painel Nacional de TV (PNT) do Kantar Ibope. Em Porto Alegre, o crescimento no período foi 8 pontos, no Recife, de 6, e em São Paulo, de 3 pontos.

Na média do mês, que mostrou o reencontro entre o protagonista e sua mãe, a novela das 6 da Globo foi sintonizada por 50% das TVs ligadas. E nas redes sociais, o enredo de Walcyr Carrasco tem 47% mais ecos que sua antecessora.

90 anos

Cléber Machado NO ‘DOMINGÃO DO FAUSTÃO’, JUSTIFICANDO SEUS CABELOS BRANCOS DIANTE DE CASAGRANDE E CAIO