Record já vence 'Jornal Nacional' em três regiões do País Nunca antes na história da medição de audiência da TV brasileira se viu o Jornal Nacional perder a liderança com tanta frequência. Pode ser que o fenômeno não resista ao fim de Os Dez Mandamentos, mas o que se tem hoje é a liderança da novela da Record em Belém (23,6 X 18,3 pontos em setembro e 20,2 X 17 em outubro, até dia 15), Recife (20,4 X 19,8 em outubro, até dia 15) e Goiânia (18,3 X 16,4 em setembro e 20,7 X 15,7 até 15/10). Em São Paulo, o JN caiu 13% desde maio. No Rio, a Record subiu 68% no horário. No Painel Nacional de TV do Ibope, com 15 regiões, o JN lidera, até 15/10, por 22,5 X 16,5, placar que já foi bem mais folgado para a Globo. Como disse William Bonner no ar, outro dia, “não tá fácil pra ninguém”.