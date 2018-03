Record já conta com Xuxa entre suas novas atrações

Atualizada às 14h21

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 5, a TV Record já conta com a apresentadora Xuxa em seu time apesar de ela ainda não ter assinado contrato.

De acordo com o Paulo Franco, superintendente artístico e de programação da Rede Record, só falta Xuxa assinar o contrato, mas estaria tudo certo. A ideia é mesmo um talk show nos moldes do que Ellen DeGeneres tem, com convidados famosos e outros anônimos. Isso será divulgado, assim que tudo se desenrolar, em um comunicado feito pela Rainha dos Baixinhos juntamente com os responsáveis pela emissora. O programa dela na nova casa teria consultoria de profissionais vindos dos Estados Unidos.

Estrela internacional. Uma das grandes estrelas internacionais, o americano Buddy Valastro, o Cake Boss, veio para pessoalmente anunciar o Cake Show, em que jovens confeiteiros participam de competição e o vencedor se transformará em sócio dele na filial brasileira da confeitaria, em São Paulo. O primeiro programa será gravado em junho, sendo exibido em agosto.