Record estréia hoje a comédia The Office A Record está investindo em séries e estréia hoje, à meia-noite, a comédia The Office, com Steve Carell. Amanhã, o canal passa a exibir The Black Donnellys, no lugar de Psych, que teve a 1ª temporada encerrada e a emissora ainda não pode colocar no ar a 2ª fase da série. Outras aquisições foram feitas e CSI: NY deve ser a próxima a entrar em cartaz. Mulher Biônica, Life e Lipstick Jungle ainda estão longe de estrear.