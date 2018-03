Record estréia 4.º ano de Monk sábado A Record estréia sábado, à meia-noite, a 4ª temporada de Monk, em que o detetive, supostamente recuperado, volta ao trabalho. Enquanto isso, Natalie desconfia de que Trudy, ex-mulher de Monk, está viva. A Record também colocará no ar, no próximo domingo, a comédia 30 Rock, com o título equivocado de Um Maluco na TV.