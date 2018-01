Record engata novos planos para o cinema Agora conhecedora do potencial bíblico de Moisés & cia., a Record já começa a produzir A Terra Prometida, próxima novela do gênero, com a concepção de que seu conteúdo deverá gerar um outro longa-metragem. É um planejamento capaz de dar mais fôlego a iniciativas do gênero e a produzir, já no set, algumas tomadas que podem valer para garantir mais cenas inéditas na telona. Mas nem só de derivados de folhetins bíblicos vivem hoje os planos do grupo para o cinema. O sucesso de Os Dez Mandamentos incentiva a emissora a tirar da gaveta uma série de projetos para o cinema. São propostas por produtoras independentes, que podem estrear antes no cinema e ganhar até janela na TV paga.