Record engata mais uma novela bíblica, 'Josué'

Ex-comendador. Longe da cabeleira de outrora, Alexandre Nero vive o ex-vereador Romero Rômulo em A Regra do Jogo, próxima novela das 9, de João Emanuel Carneiro. E, entre as raras relações sinceras que cultiva, está o policial Dante, seu filho adotivo, na pele de Marco Pigossi.

Repare só: os canais SporTV cresceram 23% no primeiro semestre de 2015, em relação ao mesmo período do ano passado, um semestre que, não custa lembrar, abrangeu todo o aquecimento para a Copa do Mundo no Brasil e mais da metade do próprio evento.

... O Pan de Toronto, entre 10/7 e 26/7, somou 146% à audiência dos canais SporTV durante todo o dia. Tomando apenas a faixa nobre, o progresso chega a 186%, de novo na comparação com o mesmo período de 2014.

Sabe o Juninho Play, personagem de Samantha Schmütz que circulou por bom tempo no antigo Zorra Total? Ele vai virar animação em série pelo YouTube, a partir de setembro. A própria Samantha vem dirigindo o trabalho de dublagem, dela e de outros personagens. Ivete Sangalo, por exemplo, fará Betina, a mãe de Juninho.

Remete a tango a trilha sonora do teaser que estreou nesta quarta, nos intervalos da Globo e do YouTube, como primeira chamada de A Regra do Jogo, próxima novela das 9. Mas, segundo a emissora, a presença de tango não é obra certa na novela. Ainda.

... Convém lembrar que o tango eletrônico da banda argentina Bajofondo embalou a abertura de A Favorita e a trilha incidental de Carminha em Avenida Brasil, ambas do mesmo autor da vez, João Emanuel Carneiro.

A Sony deu a devida bênção para a pegadinha em que Ivo Holanda se fantasia de Pacman, que vai ao ar domingo, no Programa Silvio Santos. A ação, aliás, é uma parceria entre SBT e Sony.

O Canal AXN, da Sony, tomou (e não perdeu) do A&E, a série Investigação Criminal, produção da Medialand. A produtora leva para a nova casa 50 episódios, na soma entre edições já vistas no A&E e a temporada inédita.