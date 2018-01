Record desafia Band na cozinha a partir de hoje Sucesso desde a 1.ª edição, o Masterchef Brasil enfrentará, a partir de hoje, pela primeira vez, um programa de mesmo gênero, com a popular figura de Buddy Valastro, astro revelado aqui pelo Discovery. Valastro enfrenta Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella, promovendo uma disputa entre 26 pares. Até aqui, o Masterchef tem 5,4 pontos de média, com posto na vice-liderança de audiência. Mas é preciso dizer que a Record vinha ultrapassando a Band nesse horário, até terça passada ocupado pelo Power Couple Brasil, reality de casais apresentado por Roberto Justus, que fez 9,5 pontos na média total de audiência. A briga da vez já se denuncia entre os patrocinadores, com Carrefour na Band e, agora, o Extra (Grupo Pão de Açúcar), bancando uma cota da Batalha dos Cozinheiros, da Record. Seja lá qual for o resultado, a Endemol estará no pódio: a produtora tem os direitos de produção do Masterchef e assina a produção de Valastro. Se pudesse opinar na grade dos canais, claro, pediria um horário em que um programa não canibalizasse o outro.