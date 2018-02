Record cria núcleo de estratégias multiplataformas Projeto que vem sendo maturado há algum tempo e que ganha fôlego com o sucesso de Os Dez Mandamentos, a Record Hub está saindo do papel. Trata-se de uma divisão capaz de identificar o potencial de produtos online e offline para os títulos da programação. No comando da Record Hub, está Antonio Guerreiro, que já controla a área de mídias digitais do grupo, com o êxito do R7 na linha de frente. “Trata-se de uma superintendência de estratégia multiplataforma, responsável por formatar e distribuir o produto, encarregada de ver formas de consumo de conteúdo e conectar os consumidores, telespectadores/internautas, como eu costumo dizer”, antecipou Guerreiro à coluna. “Debaixo desse guarda-chuva tem TV paga, toda área digital, CD, DVD, Blu-Ray, internet, licenciamento de produtos, negociações internacionais, cinema, games, janelas de vídeo sob demanda e todos os novos negócios possíveis. A gente vai trabalhar muito a perenidade dos nossos produtos, personagens ou obras em si. No intervalo entre uma e outra temporada de um programa, ele não vai deixar de existir, pode continuar gerando impacto, engajamento, por meio de outras plataformas.” Uma série de propostas e ideias já está em estudo, ainda sem nada concluído. A iniciativa vem de encontro ao longo intervalo que a Record terá entre o fim de Os Dez Mandamentos, que terá de sair de cena nos próximos dias, e o início da 2ª temporada da novela, com apenas 60 capítulos, prevista para ir ao ar so em março, e de sua continuação – A Terra Prometida, cujo elenco ainda vem sendo escalado. Duas Telas. No ar na novela das 7 da Globo, Totalmente Demais, Humberto Martins está no filme Reza a Lenda, de Homero Olivetto, que estreia dia 21 de janeiro. No longa, ele é o cruel Tenório, que persegue o bando de motoqueiros liderados por Ara (Cauã Reymond). Nico Rosberg e Globo garantiram a vice-liderança no GP Brasil, ontem. Ele, pelo campeonato de Fórmula 1 do ano, e a emissora, pela audiência. Pela primeira vez, a Globo perdeu para a Record em um GP Brasil, por 11,8 X 10,5 pontos, em São Paulo. Chay Suede já vem vestindo as caras, bocas e figurinos de Erasmo Carlos no início de carreira do Tremendão, para o filme que a produtora Indiana está rodando no Rio. O Rio Content Market, evento de TV que promove encontros e rodadas de negócios, chegará à sua 6ª edição dando cria. A Associação Brasileira de Produtoras Independentes (ABPITV) já acertou com sua similar lusa a Rio-Lisboa, para junho/julho.