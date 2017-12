Record compra 'Carrossel' para exibir na África Concorrente do SBT na disputa pelo segundo lugar no Ibope no Brasil, a Record comprou os direitos de exibição da versão brasileira de Carrossel, produzida pela rival, para transmitir, em 2015, a novela infantil na TV Miramar, canal que a emissora tem em Moçambique. A trama, cujo formato pertence à Televisa, do México, foi adaptada por Iris Abravanel, mulher de Silvio Santos. A versão dela, rodada no SBT, já foi vendida para Angola, Gana, Indonésia, Bolívia, Equador, e Nicarágua. Este mês, começaram as filmagens de Carrossel - o Filme, previsto para julho do ano que vem. Larissa Manoela. Jean Paulo Campos e Maisinha estão no elenco.