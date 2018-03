Record aposta novas fichas no Hoje em Dia

A Record garante que a injeção de alta definição e elenco a ser aplicada no Hoje em Dia já era cardápio planejado bem antes de a Globo resolver lançar um programa diário de saúde em suas manhãs. Com 6 pontos no horário (9h40 às 12h), ante 8 do plim-plim em São Paulo, o Hoje em Dia ganha estúdio em HD a partir da próxima segunda-feira e mais uma praça que passa a contribuir com entradas ao vivo: Salvador, com apresentação e estúdio próprios, vai se juntar a Rio e Belo Horizonte no rodízio de cenas e informações do programa. Após o carnaval, Porto Alegre também ganhará estúdio próprio para entradas ao vivo no matutino que tem pulverizado o ibope das manhãs.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Menina moça

Manuela em Araguaia, novela das 6 da Globo, Milena Toscano vive fase de ascensão no cast da Globo. A moça faz lá suas considerações e poses para a revista Contigo! que chega às bancas hoje, contando que amadureceu profissionalmente e "como mulher".

205

é a marca de entrevistas que o jornalista e músico Cadão Volpato já realizou desde que assumiu o comando do Metrópolis, da TV Cultura, em setembro de 2010

‘O nome do meu segundo filho será LORENZO GABRIEL’, De Luciana Gimenez, via Twitter, conta que o nome do novo herdeiro surgiu em um sonho

Primeira série da Nickelodeon produzida no Brasil, Julie & Os Fantasmas, coprodução da Mixer com a Bandeirantes, será distribuída para toda a América Latina pelo canal pago. Estreia em julho.

Por falar em Mixer, a produtora está em negociação com um canal para a exibição de uma nova série de animação chamada Vivi. A TVO (TV Ontario) investiu no desenvolvimento e a Mixer agora aponta para a produção de 52 episódios de 11 minutos.

Marcelo Adnet passa o dia em estúdio ajustando detalhes de mais um piloto para o seu novo programa na MTV. Estreia prevista para o dia 15 de março, mesmo dia em que a emissora põe toda a nova grade no ar.

Sem espaço assegurado em qualquer operadora de TV paga, o canal Bem Simples será anunciado oficialmente hoje pela Fox.O título nasceu de uma faixa do Fox Life e aposta na linha do faça-você-mesmo, hit nos Estados Unidos.

Os chefs Carla Pernambuco, Carlos Bertolazzi, Carole Crema e Roberto Shimura comandarão programas culinários no futuro canal Bem Simples. A Fox informa que negocia com todas as operadoras.

Na exposição Warhol TV, sobre e Andy Warhol, em cartaz no Rio, os visitantes poderão, a partir desta semana, ter suas fotos transformadas nos consagrados retratos estilizados do artista. Obra da Oi,

Déborah Secco saltou da 9ª para a 2ª posição no ranking Celeb.com.br, perdendo apenas para a presidente Dilma Rousseff. Obra da TV? Não, do filme Bruna Surfistinha, que tem lançamento nacional anunciado para esta sexta.

Da Reader’sDigest, o Celeb.com.br se apresenta como espécie de medidor de popularidade na internet. O portal apresenta, em ranking, as personalidades mais comentadas em sites brasileiros.