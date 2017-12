Record aposta em 'Dez Mandamentos' para o Emmy Internacional

Esporte também é cultura. Marcos Palmeira narra o 2º episódio da série Jogos do Mundo, de Estevão Ciavatta, produzida pela Pindorama para o Esporte Espetacular. Em foco, o salto com vara, esporte iniciado no século 13 na Holanda, onde os campos são cruzados por canais de todos os tamanhos.

O ‘Masterchef Brasil’ ganha este ano uma versão com competidores profissionais. A edição virá logo após a 3.ª temporada do Masterchef Brasil, que estreia no dia 15, na Band.

A escolha por uma versão com profissionais anula, pelo menos por este ano, uma 2.ª temporada de Masterchef Júnior. A verdade é que programa com crianças sempre dá muito mais trabalho – e restrições comerciais.

Com 25 episódios, ou dois meses a mais no ar que a 2.ª temporada, o novo Masterchef Brasil chega abarrotado de anunciantes, com Alpargatas, Azeite Galo, BRFoods, Brilhante, Cacau Show, Carrefour, CIF, Dolce Gusto, Ford, Friboi, GSK, Itaipava, TIM, Knorr/Hellmann’s, McDonald’s, Nívea, Schin, Seara, Sky, Tramontina.

Jurado do programa, aliás, Eric Jacquin divertiu jornalistas presentes no lançamento da programação da Band, ontem, ao jurar que adora comer no McDonald’s. O chef está de regime. Quer descontar 20 kg da balança.

E o ‘X-Factor’, talent show musical concorrente do The Voice, ganhará versão na Band, com produção da Fremantle.

Gloria Pires vai faturar em cima do festival de piadas produzidas com sua participação no Oscar. Logo estarão disponíveis no site Bemglô, sua grife, uma série de camisetas, com as seguintes opções de frases: “Eu não sou capaz de opinar. # Sinceridade”; “Eu curti, bacana. #Objetividade”; “Sou ruim de previsões. #Sinceridade; “#Somos todos glória”

As camisetas, em modelos femininos e masculinos, vão custar R$ 29,90 cada uma.

Fábio Porchat almoçou com a diretoria da Record, na segunda-feira, após o evento que o anunciou como novo contratado da casa. Em seguida, circulou pelas instalações da Barra Funda. E, a cada porta que se abria durante a visita, o humorista perguntava: “É aqui que vocês escondem Moisés?”.

24 pontos foi o saldo de audiência alcançado pela Globo em fevereiro, na faixa das 7h à 0h, na Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios. São 2 pontos a mais que a média de janeiro, refletindo boa performance das novelas.

"Eu queria fazer aqui um agradecimento ao jurídico da Band, que me mantém longe das grades”

Ricardo Boechat NO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA BAND, NESTA TERÇA, SOBRE O RESPALDO QUE ENCONTRA NA EMISSORA PARA SE POSICIONA SOBRE OS MAIS DIVERSOS ASSUNTOS