Record anuncia a contratação de Fábio Portchat Fábio Porchat é o prato principal do menu que a Record anunciará à imprensa e ao mercado publicitário nesta segunda, 29, durante o lançamento da programação de 2016 da casa. O contrato, praticamente pronto desde o ano passado, foi finalmente assinado no último sábado, para que a notícia desse relevância maior ao evento de hoje. O plano é que ele comande um talk show na Record, com estreia prevista para logo depois da Olimpíada. O anúncio de que Jô Soares encerrará este ano seu talk show na Globo serviu como incentivo extra para que a Record levasse adiante a proposta feita a Porchat em 2015. A emissora quer estar no páreo dos fins de noite para também disputar espaço com Danilo Gentili, do SBT.