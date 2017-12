Record acrescenta 4 minutos inéditos ao filme 'Os Dez mandamentos'

Quanto vale o show? Enquanto prepara novo programa no Multishow, Ceará se apresenta em outras freguesias. Travestido de Gabi Herpes, Wellington Muniz entrevistou Xuxa no programa da própria: no ar hoje, na Record, onde ele ainda imita Bethânia, Silvio Santos, Dercy e Pelé

No dia da Síndrome de Down (21/3), a coluna noticia que o canal A&E estreará em maio uma série que acompanha um grupo de sete jovens com síndrome de Down, ao lado de suas famílias e amigos, no Sul da Califórnia.

‘Born This Way’ (aqui traduzido como Minha Vida Com Síndrome de Down) mostra como os portadores da síndrome de Down vão atrás de suas paixões e sonhos, amizades, relacionamentos, trabalho e expectativas frente à sociedade.

Você sabia? 21/3 foi a data escolhida para a causa porque a Síndrome de Down é uma alteração genética no cromossomo “21”, que deve ser formado por um par, mas, no caso das pessoas com a síndrome, aparece com “3” exemplares (trissomia).

O Pitombo Game Show do Tá no Ar: a TV na TV, traz, na edição desta terça, o quadro Se Livra nos 30: dois sujeitos pegos com drogas têm 30 segundos para argumentarem em favor próprio e tentarem se livrar do flagrante no palco do programa, apresentado pelo Tenente Pitombo (Marcius Melhem).

O Brasil foi escolhido para servir como sede do próximo congresso da Writers and Directors Worldwide, que reúne roteiristas e diretores de cinema e televisão do mundo todo em torno da arrecadação de direitos autorais de suas obras.

O Congresso será em setembro no Rio, organizado pela associação de Diretores Brasileiros de Cinema e do Audiovisual (DBCA), que arrecada os direitos autorais dos realizadores brasileiros.

A proposta da Globo Filmes de passar a investir mais em produções infantis mira a criação do hábito do brasileiro no cinema local, com foco não só nas crianças, mas também na bilheteria feita pelos adultos que as acompanham.

Nesse sentido, a aliança com o canal Gloob, do mesmo grupo da Globo Filmes, só endossa a meta e a disposição para competir com a indústria americana.