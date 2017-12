Receitas culinárias do GNT rendem canal no YouTube Em meio à polêmica do abate de um filhote de ovelha em Tempero de Família, programa de Rodrigo Hilbert no GNT, a emissora prepara para este mês o lançamento de um canal de receitas culinárias no YouTube. O assunto, afinal, rende mais de 7 milhões de acessos ao site do GNT, média de 100 mil views por mês no NOW (vídeo sob demanda da NET), e mais de 500 mil downloads via aplicativo. O canal no YouTube terá vídeos curtos, editados a partir dos programas de Rita Lobo, Claude Troisgros, Olivier Anquier, Bela Gil, Carolina Ferraz e do próprio Hilbert, às segundas, quartas e sextas. Há conteúdo para todas as plataformas. Mesmo na crise, o que não faltam são anunciantes dispostos a pagar a conta.