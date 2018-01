Receitas com mais tempero de diversão

A guitarra largada no sofá, a mesa de sinuca em um canto e a churrasqueira no outro dão a impressão de que se trata de um apartamento habitado por um grupo de amigos. O encanto é quebrado pelas câmeras presentes no estúdio da Casablanca, na Vila Mariana, onde é gravada a nova temporada do Homens Gourmet, que estreia hoje, às 22h15 no canal Bem Simples.

Enquanto João Paulo Alcântara faz embaixadinhas perto da bancada, onde ele os outros três chefs de cozinha, com quem divide a atração, preparam suas receitas, o diretor Danilo Labb, em cima de um skate, dá as instruções aos apresentadores, que passam a ter meia hora a mais no ar. "A gente tem tanto tempo agora que tem liberdade para fazer outras coisas, como passar um som", conta Guga Rocha.

Na nova etapa do programa, enquanto um faz um prato mais elaborado, outro sugere uma bebida e até aperitivos, que eles comem sem parar durante a gravação. "É como se fosse um menu degustação", explica Rocha. Além de um convidado famoso, o quarteto de cozinheiros também receberá fãs escolhidas pelas redes sociais. Descontraídos, eles não preparam as receitas de acordo com o gosto do visitante. "Estávamos planejando fazer fígado. Pensei em ver se a menina que vinha gostava, pois tem gente que não come. Perguntei se ela gostava e ela disse: 'Odeio'. Eu disse: 'Então, dane-se, eu como o seu. Ninguém vai mandar a pessoa fingir que está gostando", diverte-se Carlos Bertolazzi.

Na gravação que o Estado acompanhou, o convidado da vez era o apresentador do canal NatGeo Richard Rassmussen. "Vamos fazer uma brincadeira com a nossa semelhança", explica Bertolazzi, que desenhou no rosto uma tatuagem semelhante ao loiro, visto em programas de aventuras selvagens. "Quem é você?", perguntava Rassmussen vestido com as roupas de Bertolazzi. "Sou você amanhã", rebatia o chef, segurando uma cobra de estimação do amigo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por morar em Barcelona, onde cozinha, Daniel Alves, jogador da seleção brasileira e do time que leva o nome da cidade, João Paulo Alcântara ajustou a agenda para o Homens Gourmet. "Fico só para as gravações", Quando se encontram fora do estúdio, os quatro cozinham, "O bom é que você está sempre comendo a comida de três caras top", gaba-se Guga Rocha.

Segundo ele, há a intenção de abordar diferentes cozinhas a cada episódio. "A gente pensou em quem é vegetariano e até em comida kosher (judaica). Mas, se dependesse da gente, eu ia fazer churrasco", brinca. Mesmo com conhecimentos e gosto refinado, os aprestadores confessam ter apreço por pratos menos sofisticados. "Eu me amarro em hambúrguer, gosto de junk food e cachorro-quente. Mas parei de beber refrigerante", fala Dalton Rangel.

Sem seguir o roteiro à risca, os quatro gravam sem cortes - porém, conversam com a produção no ar. E começam a beber cerveja às 11 h. Rasmussen se espanta com tamanhã informalidade. "Como vocês fazem com os palavrões? Colocam um 'pi'?"

HOMENS GOURMET - 4ª TEMPORADA

Segunda-feira, 07, às 22h15, no Bem Simples.