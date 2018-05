'Rebelde' bate ibope da Globo no nicho jovem

A novela teen da Record conquistou a plateia mais cobiçada pela TV nos últimos anos: a jovem, faixa mais disposta a trocar a TV por outras mídias. Com 11 pontos de média no Ibope nacional, Rebelde faz 11 também em São Paulo e 14 no Rio, o que lhe garante, em números absolutos, uma posição apenas atrás da Globo. Entre o público de 12 a 17 anos, no entanto, Rebelde bate a Globo tanto no Rio como em São Paulo, por 14,7 X 6,5 e 8,6 X 8,4 pontos, respectivamente (números fechados de maio). No segmento de 4 a 11 anos, também lidera sobre a Globo no Rio, com placar de 10,1 a 7,9 pontos. Amanhã, a novela exibe o primeiro show da banda criada a partir do folhetim.

São Jorge emoldura

Em cartaz na SIC, rede de TV lusa, com Ti-Ti-Ti, Alexandre Borges levou a Portugal a peça Eu te Amo, com Juliana Martins. E para provar que lá estava, o par falou ao Cá Estamos, versão de Vídeo Show local, bem em frente ao Castelo de São Jorge.

800

figurantes, 110 atores, além dos 5 protagonistas fixos participam da 2ª temporada da série policial 9 MM, primeira produção nacional da Fox, que estreia hoje.

"Apostou em Santo Antonio e ele te deixou no estaleiro? Relaxa. São João é dia 24 e vc poderá se atirar de vez na fogueira." Mário Viana, dramaturgo e jornalista, no Twitter

Sim, Gisele Bündchen vem. Garota-propaganda da Sky, a modelo é nome mais do que confirmado na festa que a operadora promoverá por seus 15 anos de vida, dia 30, no Golden Hall, em São Paulo.

Policial incumbido de caçar comunistas em Anos Rebeldes, minissérie imperdível e agora em reprise pelo canal Viva, Mário Cardoso ocupa o terreno inimigo no SBT, como jornalista comunista na novela Amor & Revolução.

Um dos principais anunciantes de Passione, última novela das 9 na Globo, a Houston acaba de fechar um robusto contrato de merchandising com a Record justamente para Rebelde. A produção do folhetim já escolhe locações em Teresina, no Piauí, onde fica a sede da empresa de bicicletas que na Globo foi visitada por Rodrigo Lombardi em cena.

O be-a-bá da transmídia e como se cria um projeto assim denominado é o mote de abertura do Fórum Brasil - Mercado Internacional de TV - que a Converge promove a partir de hoje em São Paulo.

Thalia, a mexicana que canta, dança e atua em novelas da Televisa aqui vistas pelo SBT, é um dos alvos de cobiça do diretor e produtor Ricardo Zimmer para Brazis, projeto de série que foi apontada como uma versão brasileira de Glee, ainda sem espaço na TV.

À coluna, Zimmer assegura que sua produção jamais poderia se assemelhar com Glee porque, embora se passe em uma escola e inclua musicais, está muito atrelada a dados e passagens dignas de Brasil, do samba à ditadura.

Rogério Callegari, filho do ex-chefão de programação do SBT Luciano Callegari, também tem convite para participar de Brazis, que segundo Zimmer terá 12 capítulos e dispensa ajuda de leis de incentivo.