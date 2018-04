Reality show que mostra lado 'selvagem' de Obama será exibido domingo no Brasil

O reality show Running Wild que teve a participação do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em episódio gravado no Alasca, será transmitido no Brasil pelo canal Discovery no próximo domingo, 20, às 22h20.

O programa apresentado pelo especialista em vida selvagem Bear Grylls mostrará Obama dividindo chá feito de folha de amentilho e comendo salmão selvagem caçado por um urso.

Grylls contou que a curta viagem mostrou um lado íntimo e divertido de Obama que foi visto raras vezes.

"Ele disse que foi um dos melhores dias de sua Presidência", afirmou Grylls a repórteres. "Houve momentos durante a jornada em que tive que me beliscar e pensar 'de verdade, é o presidente dos EUA'".

O episódio foi filmado em setembro durante uma excursão à geleira Exit, que está desaparecendo, e cujo objetivo foi chamar a atenção do mundo para a mudança climática. Só no ano passado, a Exit derreteu e recuou 57 metros em direção ao campo de gelo de Harding, que por sua vez perdeu 10 por cento de sua massa desde 1950.

Obama foi o primeiro presidente de qualquer país a participar do programa Running Wild with Bear Grylls ainda no cargo, e seguiu os passos de outras celebridades como Ben Stiller, Kate Winslet e Zac Efron.