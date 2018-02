Reality novo na Record

Idealizada para acontecer nos 6 mil m² que compõem a residência da apresentadora, a Casa da Ana Hickmann colocará as concorrentes em provas de conhecimentos gerais, habilidades e testes de resistência, uma vez que a vencedora há de fazer reportagens radicais.

Serão seis episódios, de 40 minutos cada, contando com o elenco da emissora no júri. As inscrições para o reality ainda estão abertas e, para participar, as candidatas devem ser maiores de 18 anos e postar um vídeo de 1 minuto no portal R7.

Outro quadro que já está em fase de produção é o Vila Tudo É Possível, humorístico que ainda não tem data de estreia confirmada. Ronaldo Ésper estava no elenco, mas pediu para sair.

Projeto de Maria Bonita

Após revelar o disfarce de Dora (Nathália Dhill) no cangaço, Jesuíno (Cauã Reymond) vai se desculpar e acaba nos braços da moça, projeto de Maria Bonita em Cordel Encantado. "Me dá uma chance e amarro meu destino no teu", diz ela, em cena prevista para amanhã.

MTV ganha programa de namoro

A MTV volta no tempo e recupera um tipo de atração que sempre rendeu bons frutos para a casa: ainda sem nome, o novo programa de namoro da emissora deve estrear em agosto, agora sob o comando de Ellen Jabour. Como é de praxe, um "Querido" ou "Querida" terá um beijo disputado por pretendentes. Com 1 hora de duração, o programa terá jogos, além de participação da plateia.

Dado o fim do Rockgol no dia 13 de agosto, a ideia é que a atração componha a grade de sábado, a partir do dia 20 de agosto. No mês passado, a Mix TV lançou também o seu programa de namoro, ancorado pelos gêmeos João e Luís Tavares.