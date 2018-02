Reality ganha blog e novidades

. Para quem não perde a novela da vida real, o Big Brother Brasil, vale conferir o blog de Ricardo Freire, no portal do Estado (www.estadao.com.br). Sem poupar ninguém, Freire tem boas sacadas sobre a nona edição do reality da Globo. A atração, por sinal, deve ganhar uma chacoalhada nos próximos dias, pois a audiência ainda não emplacou. O primeiro paredão registrou média de 32 pontos, uma das piores da história do programa.