Não bastasse simular a própria morte, fugir com a amiga da mulher e deixar a família sem um tostão, Raul (Alexandre Borges) volta ao Brasil e destrói a felicidade de Silvia (Débora Bloch). Ao descobrir que sua mulher vai se casar com Murilo (Caco Ciocler), ele a procura, conta sobre sua fuga com Yvone (Letícia Sabatella) e diz que Silvia se tornaria bígama. Assim, Silvia se vê obrigada a abandonar Murilo na igreja.