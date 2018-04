Raul é sequestrado no lugar de Ramiro

Com a ajuda de Beca (Java Mayan), Júlia (Vitória Frade) arma um plano para sequestrar Ramiro (Humberto Martins) e, assim, pedir uma alta quantia de resgate. Tudo para vingar o golpe que o tio deu em sua família.

O problema é que a ação acontece no mesmo período em que Raul (Alexandre Borges) desembarca no Brasil, acompanhado pelo indiano Gopal (André Gonçalves). Escondido, Raul observa todos os passos de sua família e de Yvone (Letícia Sabatella) e nem percebe que está sendo seguido por Beca, que o confunde com o tio de Júlia.

Beca então acaba sequestrando Raul por engano e conta a Júlia que o plano foi um sucesso. A garota pede para não aparecer, pois teme ser reconhecida pelo tio. Porém, já no cativeiro, Beca percebe que pegou o homem errado e avisa a namorada.

Júlia então resolve encontrar a vítima e tem um surto ao dar de cara com pai, a quem considerava morto. Raul, por sua vez, também fica chocado com o reencontro e custa a acreditar que sua filha esteja agora envolvida com o mundo do crime, como constata.