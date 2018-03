Rashida Jones entra no derivado de Office Considerada uma das séries mais esperadas para 2009, o spinoff de The Office aos poucos ganha forma (e elenco). A atriz principal da produção será a comediante Amy Poehler, ex-Saturday Night Live. Na semana passada, a atriz Rashida Jones (que participou da 2ª temporada de The Office) também foi confirmada. A atração é um mistério: ainda não tem nome e é chamada de um spinoff que não é derivado do The Office.