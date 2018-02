Rap de Amaury Jr. visto por 77 mil era viral

Reedição. Prevista para se iniciar no 11º capítulo, a terceira fase de Em Família começará já no oitavo episódio. Procurado pela coluna, o autor Manoel Carlos esclarece que "a antecipação de dois capítulos deve-se à própria edição". "Alguns capítulos ficaram curtos e em determinado momento 3 foram transformados em 2. Acontece comumente. O texto não mudou."

Reedição 2. Maneco nega que a Globo teria antecipado a terceira fase para apresentar mais rápido o elenco principal de Em Família. "A antecipação não se dá por conta do interesse em apresentar mais cedo o elenco principal. Na verdade, estamos muito satisfeitos com o elenco jovem. Eu, particularmente, gosto muito."

Reedição 3. "Eu queria que esse começo de novela, que eu imaginei com 10 capítulos, fosse mesmo no campo, com vaqueiros, bois, cavalos, rodeios, música sertaneja, etc. Com isso quis evitar colar duas novelas urbanas, ainda que uma em São Paulo e outra no Rio."

House of Cards terá, sim, terceira temporada, feito confirmado pela Netflix a poucos dias da estreia da segunda safra, que estará disponível a partir do próximo dia 14.

Nova animação da TV Brasil, Igarapé inicia sua trajetória para fora do País. Diretor de produção da emissora, Rogério Brandão embarca para Nova York neste sábado, com o título na bagagem, para apresentá-lo a compradores e distribuidores internacionais no Kidscreen Summit, feira de conteúdos infantis, que vai do dia 9 ao dia 12.

Como aquecimento para a estreia da 4ª temporada de Game of Thrones, agendada para 6 de abril, a HBO exibe neste domingo o especial Game of Thrones Ice and Fire: A Foreshadowing. O programa faz uma retrô das últimas três temporadas e exibe uma prévia do que vem por aí na quarta safra.

Balada. Picucha (Fernanda Montenegro) vai mudar a rotina da casa geriátrica onde é internada. Logo convoca os novos amigos - Alfredinho (Emiliano Queiroz), Carlinda (Irene Brietzke) e Dora (Camila Amado) para matar as madrugadas jogando pôquer: hoje, na Globo.