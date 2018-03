Randy Jackson confirma saída do 'American Idol'

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

LOS ANGELES - Depois de 13 temporadas à frente do American Idol, o jurado Randy Jackson anunciou sua saída do programa na manhã desta quarta-feira, 12. "Tenho orgulho de ter feito parte de uma série que descobriu tantos artistas incríveis e vai ficar na história como um dos programas mais bem sucedidos da televisão para sempre", disse em comunicado.

A Fox, emissora do reality, também se pronunciou sobre a decisão. "Randy foi uma parte integral do American Idol desde o primeiro dia, tanto como juiz quanto como mentor. Ele deu apoio e ótimos conselhos, moldando o sucesso de vários ídolos que descobrimos ao longo dos anos. Desejamos o melhor para ele neste próximo capítulo", afirma a mensagem.

Na última temporada do programa de talentos musicais, o conhecido produtor já havia desistido de ser jurado e passou a ser apenas mentor. Com a sua saída, o apresentador Ryan Seacrest passa a ser o último remanescente do elenco original da atração. A 14ª temporada do programa estreia em janeiro, com Jennifer Lopez, Keith Urban e Harry Connick Jr. como jurados.