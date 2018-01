Rakelli é filha de Gaspar

O passado de Gaspar (Kadu Moliterno) e Ivete (Zezé Polessa) virá à tona em Beleza Pura, novela das 7 da Globo. Ela irá aparecer na TV em uma homenagem do Caldeirão do Huck às ex-chacretes e fará Gaspar sentir rancor ao relembrar o que viveram juntos. Veja também: Ronildo terá final trágico Antônio aceita posar nu para o calendário Quando Felipe (Gustavo Leão) revela que Rakelli (Isis Valverde) é filha de Ivete, a situação piora. Gaspar vai aconselhar Robson (Marcelo Faria) a não confiar em Rakelli. Depois, vai se encontrar com a moça e dirá para ela se manter longe de Robson, pois deve ser tão oportunista quanto sua mãe. Rakelli fica chocada e conta para Ivete o que Gaspar lhe falou. A ex-chacrete se assusta e pede para a filha ficar longe dele. Em breve, Gaspar descobrirá que Rakelli é sua filha e ficará em dúvida se deve assumir o erro e se reconciliar com Ivete, ou ir embora da cidade.