Raj doa sangue para salvar filho de Duda

Duda (Thânia Kalil) bem que tenta esconder de Raj (Rodrigo Lombardi) que teve um filho com ele, mas o destino lhe reserva um susto. Dias depois do reencontro do ex-casal, que acabará em briga, o bebê de Duda ficará doente.

Em pânico, ela leva a criança para o hospital e lá recebe a notícia que só uma transfusão de sangue poderá salvar a vida do pequeno.

Será a partir deste drama que Raj descobrirá que tem um filho com Duda. Sem doadores compatíveis, a brasileira será obrigada a contar a verdade ao indiano, que, imediatamente, voa para o Rio a fim de doar seu sangue e salvar a vida do filho que não conhece.

Enquanto isso não acontece, o empresário retorna à Índia mais apaixonado do que nunca por Maya. Lá, tenta salvar a esposa de uma enrascada: a acusação de ter roubado o dinheiro de Raul Cadore (Alexandre Borges).