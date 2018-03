Raj deixa Maya e reata com Duda

Quem achava que Duda (Thânia Kallil) realmente ia deixar Raj (Rodrigo Lombardi) assim, de mão beijada, para Maya (Juliana Paes), acredita ainda na carochinha, não? É novela, tudo bem, mas entregar um peixão daquele, de graça, nem nas mexicanas acontece mais. Então lá vai Duda. Assim que nascer o seu filho com Raj - e por sinal o parto será no mesmo dia do de Maya - a brasileira resolve reconquistar o indiano.

Chiara (Vera Fischer) até tenta fazer com que Duda desista da ideia, mas de nada adianta. Ela descobre que Raj virá ao Brasil cuidar de negócios e arma seu plano.

Raj chega para uma reunião importante na Cadore e dá de cara com Bahuan (Márcio Garcia). Briga na certa.

Irritado, o empresário indiano sai em busca de uma boate e encontra Duda. Lá, ele não resiste e volta a ficar com a brasileira. Como Duda não conta que teve um filho dele - pois não quer que volte para ela por causa disso -, Raj retorna à Índia decidido a sustentar seu casamento com Maya. Mas não por muito tempo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Logo a verdade sobre o filho de Maya com Bahuan aparece e Raj não perdoa a esposa. Apesar de já estar apaixonado por Maya, ele volta ao Brasil disposto a reatar com a Duda.

Final feliz, então? Não, a novela mal chegou na metade. Maya, também apaixonada por Raj, resolve reconquistar seu marido. Resumindo: daqui a pouco até seu Cadore (Elias Gleiser) vai querer o Raj. Pobre Bahuan.